Синоптики прогнозируют татарстанцам теплые выходные

Гидрометцентр Татарстана сообщил о том, что на выходных температура достигнет 26 градусов. В субботу, 14 сентября, осадков не ожидается, и в дневное время столбик термометра может подняться до +26 градусов.

Синоптики предупреждают о том, что день пройдет без значительных осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока, постепенно меняя направление на северо-восточное, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, а в течение дня – от +21 до +26 градусов.

Отметим, что такая теплая погода сохранится и всю следующую неделю. За неделю максимальная температура достигнет +23 грудуса и не опустится ниже +17. На протяжении дня жители смогут насладиться активными мероприятиями – пикниками, спортивными играми и выездами за город.