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Синоптики предупредили жителей Татарстана о резком похолодании

22 апреля, будет переменная облачность

pixabay

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Весна в России редко бывает предсказуемой, особенно в апреле — погодные условия могут меняться кардинально буквально за сутки. 2025 год лишь подтверждает эту тенденцию. По информации Гидрометцентра Республики Татарстан, ближайшие дни порадуют жителей региона тёплой и почти летней погодой, однако уже к майским праздникам синоптики ожидают резкое похолодание.

22 апреля, будет переменная облачность, осадков не предвидится. Лишь вечером в западной части Татарстана возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, а днём воздух прогреется до +23…+28 °C. В последующие дни — в среду и четверг — ночью столбик термометра опустится до +4…+9 °C, днём же останется тепло: от +22 до +27 градусов.

Однако такой комфорт продлится недолго. По прогнозу «Яндекс.Погоды», с 28 апреля по 4 мая температура значительно упадёт. Днём ожидается не выше +6 °C, а ночью — до +2 °C. Заморозков, по предварительным данным, не будет, но в понедельник, 28 апреля, возможен лёгкий снег, а в остальные дни прогнозируются дожди, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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