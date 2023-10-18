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Синоптики не порадовали жителей Татарстана прогнозом на предстоящие выходные

Синоптики не порадовали жителей Татарстана прогнозом на предстоящие выходные

Фото: социальные сети

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В Татарстане в предстоящие выходные погода вряд ли порадует жителей, считают в гидрометцентре РТ. На тепло уже можно не рассчитывать, зато осадков с мокрым снегом будет сколько угодно.

С 19 по 21 октября в Татарстане будут идти дожди со снегом, до конца рабочей недели воздух днем будет прогреваться только до 4-6 градусов тепла.

А в субботу, 21 октября, похолодает еще сильнее - ночью будет до минус 2 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.

В воскресенье, 22 октября, температура не поднимется выше 4 градусов тепла днем, возможен мокрый снег с дождем.

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