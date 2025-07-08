Синоптик Шувалов рассказал, когда в Татарстане ослабнет жара

В Татарстане жара продержится до начала следующей недели, с температурой +30..+33 градуса, однако периодически ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Жаркая погода сохранится до начала следующей недели, с температурой от +30 до +33 градусов, но время от времени в республике будут грозовые дожди», — отметил Шувалов.

Начиная с 14 июля, температура в Татарстане немного снизится до +25..+28 градусов. По прогнозам, в выходные 12-13 июля ожидаются кратковременные дожди, после которых жара ослабнет, добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Татарстане пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха днем будет достигать +25…+30 градусов.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует, что в августе температура в России также будет выше нормы.

Источник: tatar-inform.ru