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«СИБУР Арена НК» привлекла более 200 тысяч посетителей за первый год работы

«СИБУР Арена НК» вошла в топ национальной спорт...

Фото: rais.tatarstan.ru

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Спортивный комплекс «СИБУР Арена НК» стал победителем в номинации «Лучшая многофункциональная арена» национальной премии «Спорт и Россия». Этот успех подчеркнул вклад компании СИБУР в развитие спортивной инфраструктуры Нижнекамска.

С момента открытия комплекса в марте 2024 года его посетили более 200 тысяч человек, а на его площадках прошло более 50 крупных спортивных событий. Арена предоставляет возможности для тренировок и активного отдыха горожан, включая спортивные школы и клубы.

Директор «СИБУР Арена НК» Иван Усачев отметил, что целью является сделать комплекс центром притяжения для всех возрастных групп города. В планах — расширение спортивных направлений и увеличение посещаемости. Также в проекте улучшение сотрудничества с образовательными учреждениями и НКО для повышения социального эффекта от инвестиций.

Источник: Татар-информ

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