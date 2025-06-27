«СИБУР Арена НК» привлекла более 200 тысяч посетителей за первый год работы

Спортивный комплекс «СИБУР Арена НК» стал победителем в номинации «Лучшая многофункциональная арена» национальной премии «Спорт и Россия». Этот успех подчеркнул вклад компании СИБУР в развитие спортивной инфраструктуры Нижнекамска.

С момента открытия комплекса в марте 2024 года его посетили более 200 тысяч человек, а на его площадках прошло более 50 крупных спортивных событий. Арена предоставляет возможности для тренировок и активного отдыха горожан, включая спортивные школы и клубы.

Директор «СИБУР Арена НК» Иван Усачев отметил, что целью является сделать комплекс центром притяжения для всех возрастных групп города. В планах — расширение спортивных направлений и увеличение посещаемости. Также в проекте улучшение сотрудничества с образовательными учреждениями и НКО для повышения социального эффекта от инвестиций.

Источник: Татар-информ