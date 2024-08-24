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Сезон охоты на водоемах Татарстана объявили открытым

В Татарстане начал действовать сезон охоты на в...

Альбина Шафеева

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В Татарстане начал действовать сезон охоты на водоплавающую птицу. С 24 августа в Татарстане открывается сезон охоты на водоплавающую дичь с использованием подружейных собак и ловчих птиц. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. Охотники получат возможность добывать гусей, уток и лысух до 5 декабря 2024 года.

Сезон охоты на водоплавающую птицу в Татарстане всегда привлекает внимание не только местных жителей, но и охотников из соседних регионов. Открытие охоты, которое начинается 24 августа, предоставит возможность любителям активного отдыха насладиться красотой природы и, конечно, продемонстрировать свои навыки. Для многих это не просто хобби, а возможность провести время на свежем воздухе в компании единомышленников.

Учитывая, что Татарстан богат водоемами, таких как реки и озера, охотники смогут выбрать наиболее удобные места для удачной охоты. Однако важно помнить о соблюдении правил охоты и охраны природы, чтобы не нанести вред экосистеме региона. Госкомитет РТ по биоресурсам активно работает над тем, чтобы сохранить численность водоплавающей дичи и обеспечить устойчивое использование природных ресурсов. В этом сезоне также будут проведены мероприятия по контролю за соблюдением охотничьих норм, чтобы поддерживать баланс между охотой и охраной окружающей среды.

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