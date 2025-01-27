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Сестры Мухаметшины из Татарстана обошли олимпийских чемпионов в шоу «Титаны»

В первом выпуске сезона приняли участие 111 атл...

Предоставлено изданию

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26 января на ТНТ стартовал второй сезон грандиозного спортивного шоу «Титаны». Сильнейшие спортсмены России снова бросают вызов искусственному интеллекту, чтобы побороться за звание «Титана» и главный приз – 10 миллионов рублей.

В первом выпуске сезона приняли участие 111 атлетов, среди которых 6 представителей Татарстана. Некоторые из них выступают семьями:

- Данил «Регбист» Алеев – основатель кулачного промоушена TOP DOG в России и СНГ, популяризатор кулачных боёв.
- Александр Яшанькин – 41-кратный чемпион России, 12-кратный чемпион мира по бодибилдингу и мастер спорта по тяжелой атлетике.
- Дмитрий Яшанькин – чемпион мира по фитнесу и тренер олимпийской сборной России по хоккею, начавший карьеру под руководством своего отца Александра.
- Никита Королев – финалист мировых и европейских чемпионатов по плаванию.
- Сёстры Альбина и Регина Мухаметшины – мастера спорта по тяжелой атлетике. Альбина – призёр российских чемпионатов и участница шоу «Игры без границ». Регина – победительница всероссийских соревнований.

Все шесть участников из Татарстана прошли в следующий этап, а результаты некоторых оказались особенно впечатляющими. Сёстры Мухаметшины и Никита Королев вошли в десятку лучших, что даёт им преимущества в следующих испытаниях. Альбина и Регина заняли 4-е и 5-е места среди 110 спортсменов, обогнав даже олимпийских чемпионов. Девушки рассказали, что дополнительно тренируются на велосипедах, проезжая по 35 километров каждые выходные.

Александр Яшанькин, которого участники назвали «Батей Титанов», поделился, что когда-то его брат Владимир тренировала сестер.

В следующих выпусках участников ждут экстремальные испытания: ледяная вода, перетаскивание 44-тонного крана, прыжки с пятиметровой башни без страховки и многое другое. Шоу демонстрирует, что возможности человеческого тела поистине безграничны, а стремление к победе способно превратить обычного человека в настоящего титана.

Смотрите «Титаны» каждое воскресенье в 21:00 на ТНТ.

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