Шесть вузов Татарстана попали в топ университетов стран БРИКС

Шесть вузов Республики Татарстан вошли в престижный рейтинг университетов стран БРИКС. Наивысшую позицию среди них занимает Казанский федеральный университет, который расположился на 89-м месте, согласно данным глобального рейтинга высших учебных заведений.

В рейтинг также включены:

Университет Иннополис (101-125 места);

КНИТУ-КАИ (201-250 места);

КГМУ (301-350 места);

Алматыйский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» (451-500 места).

Всего в этом списке представлено 600 университетов из десяти стран БРИКС: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.