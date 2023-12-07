Сериал «Слово пацана» не без киноляпов

В сериале «Слово пацана», который набирает стремительную популярность было найдено несколько киноляпов. В восьмисерийном фильме повествуется о казанских группировках 80-90х.

Одним из ляпов стало наличие желто-белых пешеходных переходов. Но на улицах они начали появляться лишь с 2014 годам.

Вторым моментом стало наличие пластиковых стеклопакетов в стандартных «Хрущевках». Раньше таких не было. Приводит издание «Красный Север».

Также отмечается, что некоторые песни и фильмы не соответствовали трендам тех времен.