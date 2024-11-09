Сельского депутата из Татарстана осудят за мошенничество

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета одного из сельских поселений, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет по РТ.

В 2018 году обвиняемый, будучи учредителем и фактическим руководителем ООО «РТК «Агро-Трейд», заключил договор с руководством иностранной компании на покупку 48 голов крупного рогатого скота на сумму более 2,8 миллиона рублей. Однако, мужчина заключил сделку от имени директора компании, подделав его подпись. Перед получением товара он продемонстрировал иностранным партнерам поддельное платежное поручение, после чего привез скот в Татарстан и произвел его забой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.