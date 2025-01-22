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Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Понимание природы храпа и факторов, его вызываю...

pixabay.com

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Руководитель Центра сомнологии ФМБА России Дмитрий Дуйкин в интервью «СамараОнлайн 24» рассказал о девяти основных причинах, которые могут вызывать храп.

Он отметил, что понимание природы храпа и факторов, его вызывающих, является важным шагом к эффективному лечению. Без знания источника проблемы невозможно бороться с ней успешно.

Дуйкин объяснил, что в бодрствующем состоянии мышцы глотки, мягкого нёба и языка находятся в тонусе, обеспечивая проходимость верхних дыхательных путей и лёгкое дыхание. Однако во время сна мускулатура расслабляется, что приводит к сужению дыхательного просвета и повышенной подвижности тканей глотки.

При неосложнённом храпе воздух проходит через дыхательные пути свободно, а поступление кислорода в организм остаётся на нормальном уровне. Однако при синдроме обструктивного апноэ сна ситуация ухудшается. Этот синдром сопровождается остановками дыхания из-за сильного сужения дыхательных путей. Во время таких эпизодов человек не может вдохнуть, что вызывает приступ удушья.

По словам Дуйкина, большинство людей с синдромом апноэ сна (около 95% в Самарской области) храпят, а остальные издают менее выраженные звуки, такие как посапывание или постанывание, либо не издают их вовсе. Это зависит от анатомических особенностей дыхательных путей и степени их сужения.

Основные причины храпа:

  1. Избыточный вес и эндокринные нарушения (например, гипотиреоз или акромегалия).
  2. Удлинённый небный язычок и низкое мягкое нёбо.
  3. Аномалии челюсти, такие как ретрогнатия или микрогнатия.
  4. ЛОР-патологии (аденоиды, гипертрофия миндалин, искривление носовой перегородки, полипы, аллергический ринит).
  5. Приём снотворных препаратов или транквилизаторов.
  6. Беременность.
  7. Простудные заболевания.
  8. Курение и употребление алкоголя.
  9. Возрастные изменения у пожилых людей.

Дуйкин также подчеркнул, что правильное лечение требует учёта индивидуальных особенностей каждого пациента.

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