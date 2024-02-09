Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

kazan.bezformata.com

Подписаться в Telegram

В Вахитовском районном суде города Казани был вынесен заочный арест в отношение 34-летнего бывшего директора отдела частного банковского обслуживания казанского филиала АО «Газпромбанк» Айнура Зайдуллина. Ему предъявляется обвинение в хищении свыше 84 миллионов рублей. Эту информацию подтвердили в суде по данным издания «Вечерняя Казань».

По информации следствия, с 2020 по 2023 годы, пока он занимал должность директора, мужчина, воспользовавшись своим доступом к информации банка, тайно похитил средства более чем на 84 миллиона рублей с банковских счетов нескольких клиентов. Также он был замешан в изготовлении и хранении фальшивых платежных карт, доверенностей на перевод средств и прочих банковских документов от имени клиентов. Все эти преступные действия он совершал при участии неустановленных лиц.


По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Теперь мужчину арестуют по прибытии или задержании на территории страны.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

день назад

На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

уничтожение неприятных запахов

Новости Татарстана

час назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

мозер ремонт машинок для стрижки в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Новости Татарстана

день назад

В Казани до осени ограничат движение на семи улицах

Новости Татарстана

6 часов назад

Средняя зарплата в Елабуге составила 83 тысячи рублей
Лонгриды
4 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

47 минут назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани

Интересное в Казани

день назад

На любой вкус и кошелек: что подарить мужчине на 23 февраля

Новости Татарстана

час назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

Новости Татарстана

час назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанских студентов перестали пускать на встречу с Екатериной Мизулиной

Новости Татарстана

4 часа назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Лонгриды
16 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать