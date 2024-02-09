Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно

В Вахитовском районном суде города Казани был вынесен заочный арест в отношение 34-летнего бывшего директора отдела частного банковского обслуживания казанского филиала АО «Газпромбанк» Айнура Зайдуллина. Ему предъявляется обвинение в хищении свыше 84 миллионов рублей. Эту информацию подтвердили в суде по данным издания «Вечерняя Казань».



По информации следствия, с 2020 по 2023 годы, пока он занимал должность директора, мужчина, воспользовавшись своим доступом к информации банка, тайно похитил средства более чем на 84 миллиона рублей с банковских счетов нескольких клиентов. Также он был замешан в изготовлении и хранении фальшивых платежных карт, доверенностей на перевод средств и прочих банковских документов от имени клиентов. Все эти преступные действия он совершал при участии неустановленных лиц.



По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.Теперь мужчину арестуют по прибытии или задержании на территории страны.