Сбер собрал крупнейших застройщиков Татарстана в Доме приемов ASG

Традиционное мероприятие Сбера приуроченное ко Дню строителя состоялось в уникальном месте – Доме приемов ASG, которое находится в историческом центре Казани, в здании, восстановленном буквально из руин и представленным недавно общественности в новом формате. Сбер выступил здесь локомотивом и первым из сторонних организаций провел публичное мероприятие для своих партнёров - застройщиков.

Площадка интересна своим форматом, новым для Казани: здесь соединены традиции и изысканность, история и современность. Дом функционально разделен на две части: дом приемов и музей частных коллекций, где размещены предметы искусства мирового значения из Большого частного собрания изящных искусств.

Мероприятие началось с приветственного слова директора по развитию территорий ASG Рината Аисова, который рассказал о формате Дома приемов, ходе реставрации этих объектов культурного наследия и девелоперских проектах по локальной и комплексной застройке на развиваемых территориях в Казани, подчеркнув в завершении важность профессии строителя в современном мире.

«Инвестиции в сохранение объектов культурного наследия – одно из основных направлений деятельности группы компании ASG. Оно ведет отсчет с 2012 года, когда было заключено соглашение с мэрией Казани по развитию казанской агломерации и участию ASG в работе по восстановлению и реконструкции исторического центра города. За минувшие годы была проделана большая практическая работа по сохранению 26 объектов, находившихся на грани полного разрушения. Подобные особняки и выбранный формат приспособления призваны повысить репутационный капитал Казани на самом высоком уровне», - подчеркнул Ринат Аисов в рамках презентации инвестиционных проектов значимость поддержки культурного наследия и его влияние проекты на развития территорий.

Заместитель управляющего Татарстанского отделения Сбера Юлия Базилюк свое выступление начала с поздравления, а затем поделилась краткими итогами работы с застройщиками за первое полугодие.

«Важным критерием улучшения жилищных условий населения является доступность ипотечного кредитования. Выдача ипотеки в течение 2023 года вышла на исторический максимум. На территории Татарстана объем, выданной с начала года составил порядка 66 млрд рублей», – отметила она.

Затем для участников мероприятия был организован показ экспозиции большого собрания изящных искусств, где собраны предметы антиквариата, картины старых мастеров, а названия залов - Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых, барона Штиглица и других — призваны напомнить о том, как много сделали частные лица для приумножения культурного наследия России и его сохранения.