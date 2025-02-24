Саша Стоун уступил победу участнице из Татарстана в шоу «Титаны» на ТНТ

Спортсмены продолжают бороться за звание «Титана» и главный приз в 10 миллионов рублей на телеканале ТНТ. В это воскресенье искусственный интеллект предложил новое испытание — поединки. Участники были разделены на группы по три человека, и испытание стало не только физическим, но и эмоциональным. Девушки столкнулись с ситуацией, где благородство мужчин вызвало у них смешанные чувства.

Поединки проходили в два этапа, и главной задачей было удержать мяч до финального свистка. Регина Мухаметшина сразу заявила, что не хотела бы оказаться в одной команде с Альбиной Мухаметшиной, так как сестры не желали соревноваться друг с другом.

Альбина оказалась в команде с двумя крупными мужчинами — Константином Митиным и Александром Лесным. Мужчины решили, что будут соревноваться только между собой, и уступили Альбине победу. Она отметила, что такой поступок был красивым и благородным с их стороны.

Регина Мухаметшина вошла в команду с Анной Сидоровой и Александром «Стоуном» Зарубиным. Александр ранее пообещал, что не будет бороться с девушками, если это потребуется. Регина почти до последнего сопротивлялась, не желая, чтобы испытание стало нечестным. Она пояснила, что знала, что Александр не будет бороться с ней, и поэтому не побежала за мячом, решив, что не хочет выигрывать, если борьбы за него нет.

В итоге Регина одержала победу, но не без эмоций. Саша Стоун, как джентльмен, сдержал слово и не вступил в борьбу, что вызвало у Регины смешанные чувства. Она поделилась, что, хотя поступок Александра был правильным с точки зрения джентльменства, это всё же было обидно для неё: по её словам, она даже поплакала, выиграв и затем расплакавшись от обиды.

В этом выпуске также появились участники из Татарстана — Никита Королев и Данил «Регбист» Алеев. Оба одержали победу в своих командах. Результаты и финал 4 этапа будут показаны в следующем выпуске.

Напомним, что за звание «Титана» в данный момент борются пять атлетов из Татарстана: Данил «Регбист» Алеев, Альбина и Регина Мухаметшины, Никита Королев и Дмитрий Яшанькин. Узнать, смогут ли все участники из Татарстана пройти четвертое испытание, зрители смогут в новом выпуске шоу «Титаны», который выйдет 1 марта в 21:00 на ТНТ.