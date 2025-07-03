Самозанятые Татарстана заработали 240 миллиардов рублей с начала 2025 года

Число самозанятых в Татарстане превысило 400 тысяч

В Татарстане продолжает расти число людей, работающих по системе самозанятых. С начала 2025 года количество таких граждан увеличилось на 13%, превысив 400 тысяч. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил более 60 тысяч человек, что соответствует росту на 18%. Об этом сообщили в Министерстве экономики Татарстана.

С момента введения специального налогового режима самозанятые в республике выписали более 146 миллионов чеков, а их общий доход составил около 240 миллиардов рублей. За этот период они уплатили 8,8 миллиардов рублей налогов.

Самыми популярными направлениями среди самозанятых остаются ремонт и строительство, транспортные и информационные услуги, производство собственной продукции и аренда жилья.

Министерство экономики Татарстана, совместно с другими поддерживающими институтами, продолжает оказывать помощь самозанятым, включая предоставление госгарантий, участие в ярмарках и поддержку выхода на маркетплейсы. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».