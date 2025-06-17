Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за временных ограничений на выполнение полетов в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны рейсы из Уфы и Махачкалы в Казань, сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.

Также рейс из Казани в Санкт-Петербург был задержан почти на шесть часов. Самолет, который должен был вылететь в 9:10 утра, теперь отправится в 15:00.

17 июня в 3 часа утра в Татарстане был введен режим «Беспилотной опасности», который сняли только к 11 часам. В это время в республике также были ограничены мобильные интернет-услуги.