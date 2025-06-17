Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА

Подписаться на Дзен.канал

Из-за временных ограничений на выполнение полетов в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны рейсы из Уфы и Махачкалы в Казань, сообщает авиакомпания Nordwind Airlines.

Также рейс из Казани в Санкт-Петербург был задержан почти на шесть часов. Самолет, который должен был вылететь в 9:10 утра, теперь отправится в 15:00.

17 июня в 3 часа утра в Татарстане был введен режим «Беспилотной опасности», который сняли только к 11 часам. В это время в республике также были ограничены мобильные интернет-услуги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

боятся ли тараканы чеснока

Не у нас

20 часов назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

день назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

ландшафтный дизайнер в Челябинске

Не у нас

день назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

20 часов назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Новости Казани

23 часа назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу
Новости Татарстана
22 часа назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

11 минут назад

После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

Новости Татарстана

16 минут назад

Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

Новости Татарстана

16 минут назад

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
23 часа назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Новости Татарстана

21 минуту назад

В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

Новости Казани

26 минут назад

Татарстан вложил в Голубые озера почти 650 млн

Новости Татарстана

19 часов назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю