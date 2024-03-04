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Самолет со 168 пассажирами мог рухнуть во время посадки в Сочи

Самолет со 168 пассажирами мог рухнуть во время посадки в Сочи

biletik.aero.ru

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Лайнер, вылетевший из Казани с направлением в Сочи, мог потерпеть крушение перед посадкой в аэропорту. На борту Boeing 737-800 находилось 168 пассажиров. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Baza.

По неофициальным данным, воздушное судно компании "Победа" попало в неблагоприятные погодные условия - грозу. Пилотам, по их утверждениям, не хватило времени на реагирование из-за высокой нагрузки.


В ходе спора между 27-летним капитаном и его 50-летним коллегой было принято решение совершить второй заход, когда самолет начал сильно трястись. Важно отметить, что воздушное судно летело на низкой скорости при выполнении данного маневра, что могло привести к трагедии.

По результатам расследования установлено, что неопытные действия экипажа привели к кратковременной потере контроля. Пилотам удалось избежать гибели пассажиров благодаря своевременным действиям. В результате командир был переведен на должность второго пилота без возможности восстановления на прежний пост.

Напомним, что вчера в казанском аэропорту массово задерживались вылеты самолетов.

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