Самолет со 168 пассажирами мог рухнуть во время посадки в Сочи

Лайнер, вылетевший из Казани с направлением в Сочи, мог потерпеть крушение перед посадкой в аэропорту. На борту Boeing 737-800 находилось 168 пассажиров. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Baza.



По неофициальным данным, воздушное судно компании "Победа" попало в неблагоприятные погодные условия - грозу. Пилотам, по их утверждениям, не хватило времени на реагирование из-за высокой нагрузки.



В ходе спора между 27-летним капитаном и его 50-летним коллегой было принято решение совершить второй заход, когда самолет начал сильно трястись. Важно отметить, что воздушное судно летело на низкой скорости при выполнении данного маневра, что могло привести к трагедии.По результатам расследования установлено, что неопытные действия экипажа привели к кратковременной потере контроля. Пилотам удалось избежать гибели пассажиров благодаря своевременным действиям. В результате командир был переведен на должность второго пилота без возможности восстановления на прежний пост.

Напомним, что вчера в казанском аэропорту массово задерживались вылеты самолетов.