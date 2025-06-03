Самой красивой девочкой Татарстана стала 10-летняя жительница Челнов

Десятилетняя София Игнатова из Набережных Челнов стала победительницей конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан – 2025». Девочка воспитывается в молодёжном центре «Шатлык» и уже имеет титул «Мини-мисс 2025 Набережные Челны». Фотография.

В финале состязались 37 участниц в возрасте от 5 до 13 лет из разных районов Татарстана. Девочки выступали в трёх категориях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Общий танец».

Объявление победительницы вызвало у Софии слёзы радости. Ей корону вручила президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Теперь София будет представлять Татарстан на российских и международных конкурсах и фестивалях, пишет издание Челнинские известия.