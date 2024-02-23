Шаймиев поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики с видеопоздравлением по случаю Дня защитника Отечества.



Минтимер Шаймиев подчеркнул, что праздник имеет особое значение для всей России, страны с богатым потенциалом и важными ценностями. Он отметил, что Россия всегда должна оставаться сильной и неуклонно защищать свою независимость.



Государственный советник поддержал слова Президентао необходимости сохранять и развивать традиционные ценности, подчеркивая, что единство страны - важнейшее достояние.Минтимер Шаймиев поздравил всех мужественных и сильных людей с Днем защитника Отечества, которые считают свободу и мир священными ценностями. Он также почтил память тех, кто погиб во имя Отечества, и пожелал сил и здоровья всем, кто сегодня защищает границы России.