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Шаймиев поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

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Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к жителям республики с видеопоздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что праздник имеет особое значение для всей России, страны с богатым потенциалом и важными ценностями. Он отметил, что Россия всегда должна оставаться сильной и неуклонно защищать свою независимость.


Государственный советник поддержал слова Президента Владимира Путина о необходимости сохранять и развивать традиционные ценности, подчеркивая, что единство страны - важнейшее достояние.

Минтимер Шаймиев поздравил всех мужественных и сильных людей с Днем защитника Отечества, которые считают свободу и мир священными ценностями. Он также почтил память тех, кто погиб во имя Отечества, и пожелал сил и здоровья всем, кто сегодня защищает границы России.

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