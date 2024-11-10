Шахматистка из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет

Юная шахматистка Диана Хафизова из Набережных Челнов стала чемпионкой мира среди девочек в возрастной категории до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

На чемпионате, который проходил в бразильском городе Флорианополис, она набрала 9 очков из 11 возможных.

Второе место заняла Виктория Сметанска из Польши, которая набрала 8,5 очка. Третьей стала российская спортсменка Мария Власова, также набравшая 8,5 очка.

В целом, 10-й тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, состоявшийся во Флорианополисе, собрал 520 шахматистов из 62 стран мира. Российская команда состояла из 17 спортсменов, которые завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.