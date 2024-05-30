Садоводы неприятно удивлены: в Госдуме заявили об изъятии дачных участков
Анастасия Карякина
В Госдуме сообщили о планах по изъятию заброшенных дачных участков, что вызвало негодование у садоводов.
Правительство устанавливает критерии для определения неиспользования участков, а план их освоения должен быть готов к 15 января 2025 года.
Тем, кто не использует свои участки более трех лет, грозит лишение права собственности на них.
По мнению представителей Минюста, вопрос о том, какие конкретно признаки неиспользования земельных участков будут учитываться при принятии решения кабинетом министров, остается неясным. Следует учитывать разнообразные способы использования садовых и огородных участков, включая их использование для отдыха, сообщает PROKAZAN.
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