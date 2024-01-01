С нового года повысилась стоимость проезда на общественном транспорте

С 2024 года в Альметьевске подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными он составит 35 рублей, а безналичным способом — 32 рубля.

Директор МУП «АТУ» Решат Тазетдинов прокомментировал рост цен на проезд, отметив, что это связано с повышением цен на энергоресурсы и согласно постановлению Госкомитета по тарифам от 15 декабря.

Для удобства жителей Альметьевска и с целью экономии их бюджета, рекомендуется производить оплату проезда безналичным способом.