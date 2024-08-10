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С начала года в Татарстане зафиксировано 50 трагедий на воде

С начала текущего года в Татарстане зафиксирова...

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«С начала текущего года в Татарстане зафиксировано 50 случаев гибели людей на водоемах. Несмотря на то, что эта статистика вызывает значительную тревогу, она ниже на 12% по сравнению с тем же периодом в прошлом году», — сообщил Юрий Венедиктов, главный государственный инспектор РТ по маломерным судам.

В общей сложности в республике в 2024 году произошло 61 инцидент на водных объектах. Данная цифра охватывает как трагические случаи со смертельным исходом, так и различные происшествия, не повлекшие за собой жертв.

Несмотря на положительную динамику в снижении числа случаев, тревожит количество несчастных случаев на водоемах, которые не закончились летальным исходом. Эти инциденты подчеркивают необходимость повышения безопасности на воде и повышения осведомленности населения о правилах поведения на водоемах. Важно помнить, что даже в теплую погоду воды могут быть обманчивыми, и неосторожность часто приводит к трагическим последствиям.

Специалисты призывают всех граждан и гостей Татарстана соблюдать правила плавания и поведения на воде. Рекомендуется избегать купания в незнакомых местах, особенно вблизи судоходных маршрутов, а также использовать спасательные жилеты при катании на маломерных судах. Проводимые проверки и патрулирования от водных инспекторов играют ключевую роль в предотвращении происшествий.

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