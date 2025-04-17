С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электричество

С 2026 года в Татарстане начнут действовать новые дифференцированные тарифы на электроэнергию. По словам заместителя руководителя Госкомитета РТ по тарифам Сергея Павлова, такие перемены неизбежны, поскольку переход на обновлённые правила стал обязательным. Новая модель предполагает зависимость стоимости электричества от объёма его потребления.

Главное изменение касается появления так называемого «социального» тарифа — он будет применяться для потребителей, использующих до 1000 кВт·ч в месяц. Этот показатель в разы меньше прежнего лимита в 3900 кВт·ч. Снижение связано с желанием сократить объём перекрёстного субсидирования, когда часть расходов населения компенсируется за счёт бизнеса. Финальная редакция тарифной сетки будет представлена на обсуждение в мае или июне после согласования с антимонопольным ведомством.

Новая система делится на три уровня. Первый — минимальный тариф для умеренного потребления. Второй — повышенный, примерно на 50–60% дороже, для тех, кто использует больше энергии. Третий уровень рассчитан на крупных потребителей: для них тарифы будут определяться по рыночным принципам без фиксированных ограничений.

Цель изменений — сократить перекрёстное субсидирование, объём которого в Татарстане оценивается в 6 миллиардов рублей. Реформа призвана сделать оплату за электричество более справедливой, избавив бизнес от необходимости покрывать чужие расходы, пишет Kazanfirst.ru.