Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Сфера услуг в России продолжает развиваться, занимая 9,5% ВВП страны (19,2 трлн рублей). Ожидается, что к 2029 году доля онлайн-услуг увеличится с 29% до 34%. По данным ORO, в этой сфере работают около 18 миллионов человек, и каждую минуту совершается 6500 заказов — это создаёт благоприятные условия как для бизнеса, так и для частных исполнителей.

Татарстан и Казань: спрос выше предложения

Как сообщил представитель «Авито Услуг» Александр Куроптев, в марте 2025 года спрос на услуги в Татарстане вырос на 13%, тогда как предложение — только на 8%. В Казани особенно активно развиваются цифровые направления: SEO и контекстная реклама прибавили 131%, продвижение в соцсетях — 85%. Также растёт спрос на ремонт, остекление и кровельные работы (до 55% и 40% соответственно), парикмахерские (+30%) и юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги.

Цифровизация и трансформация рынка

Рынок услуг в стране меняется под влиянием цифровых технологий, ИИ и смены поколений. Уход иностранных компаний усилил позиции отечественных платформ, которые стали точкой входа в бизнес, особенно для малого сегмента. Персонализированные предложения, удалённая занятость и фриланс становятся нормой. Молодёжь активно использует цифровые сервисы, что поддерживает устойчивый спрос на современные форматы.

Куроптев отметил, что спрос в ряде категорий продолжает опережать предложение, что открывает возможности для развития малого бизнеса. Платформа «Авито Услуги» с аудиторией более 34 миллионов пользователей в месяц предлагает не только выход на рынок, но и инструменты аналитики для масштабирования и оптимизации бизнеса.