Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Сфера услуг в России продолжает развиваться

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Сфера услуг в России продолжает развиваться, занимая 9,5% ВВП страны (19,2 трлн рублей). Ожидается, что к 2029 году доля онлайн-услуг увеличится с 29% до 34%. По данным ORO, в этой сфере работают около 18 миллионов человек, и каждую минуту совершается 6500 заказов — это создаёт благоприятные условия как для бизнеса, так и для частных исполнителей.

Татарстан и Казань: спрос выше предложения

Как сообщил представитель «Авито Услуг» Александр Куроптев, в марте 2025 года спрос на услуги в Татарстане вырос на 13%, тогда как предложение — только на 8%. В Казани особенно активно развиваются цифровые направления: SEO и контекстная реклама прибавили 131%, продвижение в соцсетях — 85%. Также растёт спрос на ремонт, остекление и кровельные работы (до 55% и 40% соответственно), парикмахерские (+30%) и юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги.

Цифровизация и трансформация рынка

Рынок услуг в стране меняется под влиянием цифровых технологий, ИИ и смены поколений. Уход иностранных компаний усилил позиции отечественных платформ, которые стали точкой входа в бизнес, особенно для малого сегмента. Персонализированные предложения, удалённая занятость и фриланс становятся нормой. Молодёжь активно использует цифровые сервисы, что поддерживает устойчивый спрос на современные форматы.

Куроптев отметил, что спрос в ряде категорий продолжает опережать предложение, что открывает возможности для развития малого бизнеса. Платформа «Авито Услуги» с аудиторией более 34 миллионов пользователей в месяц предлагает не только выход на рынок, но и инструменты аналитики для масштабирования и оптимизации бизнеса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Деньги под подушкой больше не работают: как казанцам инвестировать с умом

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

чем полезны жуки

Новости Казани

день назад

Вблизи Самосырово вспыхнул крупный лесной пожар

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Овсянка по утрам – это моветон: рассказываем, как казанцам держать себя в отличной форме без страданий

утепление откосов пластиковых окон в Ростове-на-Дону

Новости Казани

21 час назад

На Серова в Казани девушка выпала из окна

Новости Казани

4 часа назад

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что будет после обретения бессмертия

Новости Казани

день назад

В Казани вебкамщицы заработали 77 млн на порно: их задержали

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе вспыхнул серьезный пожар на складе
Новости Казани
день назад

Из Казани с 14 мая запустят рейсы во Вьетнам

Нячанг славится бирюзовыми водами

Новости Татарстана

4 минуты назад

Рынок услуг в Татарстане: рост, цифровизация и новые возможности

Интересное в Казани

день назад

Легкость моря и бабочки в животе: почему морепродукты - лучший выбор для первого свидания

Новости Казани

14 минут назад

Жители Казани сообщают об остановке движения трамваев на Патриса Лумумбы

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани появится 75-метровая высотка
С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электри...
Новости Татарстана
24 минуты назад

С 2026 года в РТ введут новые тарифы на электричество

Новости Татарстана

59 минут назад

Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Не у нас

час назад

В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар

Не у нас

час назад

Священники перечислили 3 ошибки православных на Пасху
Бомба замедленного действия: казанский стоматол...
Интересное в Казани
5 дней назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости