Рузиль Минекаев на шоу ТНТ: «В детстве я воровал!»

Илья Соболев разыграл Рузиля Минекаева, Славу Копейкина и Ярослава Могильникова в новом выпуске развлекательного шоу.

В воскресенье в 23:00 на телеканале ТНТ выйдет в эфир новая часть «Шоу Воли». Гостями на шоу выступят всем известные актеры сериала «Слово пацана», актриса Валентина Рубцова и музыкальная группа «Иванушки International».

Автор фото: ТНТ

«Слово пацана» признан одним из самых громких сериалов предыдущего года. В студии Павла Воли побывали «Марат» Рузиль Минекаев, «Турбо» Слава Копейкин и «Ералаш» Ярослав Могильников. Отметим, что Минекаев родился в Татарстане в городе Нурлат и провел основную часть своей молодости именно там. Звезды сериала рассказали о своей резкой популярности, которая навалилась на них в 2023 году. Также они поделились, как проходили их подростковые годы. Кроме того, Рузиль Минекаев удивил зрителей шоу своим признанием.

«В детстве я воровал!», — заявил татарстанский актер.

Естественно, на шоу не обошлось без шуток и розыгрышей. Так например, Илья Соболев решил разыграть актеров, появлением Никита Кологривого в студии. Напомним, что он сыграл роль Кощея в «Слово пацана» и сделал много резких заявлений в СМИ. После слов о его появлении, ребят охватило волнение, и они резко поменялись в лице. По итогу в Кологривого перевоплотился Соболев, примерив на себе роль актера.

Автор фото: ТНТ

В финале программы «Иванушки» исполнили свой главный хит «Тучи» в необычной аранжировке.

Автор фото: ТНТ

Как это было, смотрите в воскресенье 11 февраля в 23.00 в новом выпуске “Шоу Воли” на ТНТ. Также все выпуски проекта доступны на Rutube.