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Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

Рустам Минниханов: за 10 лет в Татарстане построено более 100 крупных спортивных объектов

tourister.ru

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За прошедшие 10 лет по республике было реализовано строительство 105 объектов культуры и спорта. Об этом сообщил Рустам Минниханов. Одним из значимых можно выделить «Ак Барс Арену», которая способна поместить 45 тысяч человек. Кроме того, с 2013 года было установлено 1153 спортивных объектов. А Татарстан считается одним из лидеров по производству спортивных сооружений. Сообщают в РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Раиса республики.

Глава республики отметил, что развитие спорта и физической культуры, считается одним из основных приоритетных направлений в регионе. И регулярно занимающихся спортом граждан, в Татарстане составляет более 60%.

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