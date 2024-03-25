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Рустам Минниханов встретился с гендиректором Wildberries

Рустам Минниханов встретился с гендиректором Wildberries

Пресс-служба Раиса РТ

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25 марта в доме Правительства РТ прошла встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с гендиректором ООО «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук.

Автор фото: Пресс-служба Раиса РТ

На встрече также присутствовали министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, Уполномоченый по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и другие.


Основными темами обсуждения стали перспективы дальнейшего развития сотрудничества, включая создание центра, где будут сосредоточены наиболее востребованные товары.

Бакальчук заявила, что были проанализированы результаты, по итогам которой, продажи татарстанских производителей значительно возрастают. Часть брендов имеет прирост почти в 300% в год.

У нас зародилась идея создания крупного кластера, где местные производства, а также производители из других регионов могли бы расширить свое присутствие», — сообщает глава Wildberries.

Отмечается, что на данный момент стоит задача локализации самых востребованных в товаров в стране. Татарстан, обладающий удачным географическим расположением, развитой транспортной и логистической инфраструктурой, а также благоприятными условиями для бизнеса, рассматривается как потенциальное место для реализации этого плана.

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