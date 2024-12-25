Рустам Минниханов утвердил новые штрафы за безбилетный проезд в транспорте

Глава Республики Татарстан, Рустам Минниханов, объявил о резком увеличении штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте до 2500 рублей.

Это решение стало настоящей сенсацией — новый размер штрафа более чем в восемь раз превышает прежнюю сумму в 300 рублей.

На заседании Государственного совета Республики Татарстан, прошедшем в минувший понедельник, депутаты единогласно поддержали законопроект об увеличении наказания. Новый штраф вступит в силу уже через 10 дней.

Кроме того, 19 декабря в Казани были подведены предварительные итоги внедрения системы бескондукторной оплаты проезда в автобусах. Они показали, что около 30% пассажиров продолжают пользоваться общественным транспортом без оплаты. Сергей Темляков, представитель МУП «ПАТП No 2», отметил, что многие выбирают этот рискованный способ передвижения именно из-за недостаточного размера штрафа, сообщает БИЗНЕС Online.