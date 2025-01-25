Рустам Минниханов про уведомления об атаках БПЛА: «Есть нарекания по времени»

На итоговом заседании коллегии министерства цифрового развития Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу системы СМС-оповещений о беспилотных атаках. Он отметил, что главной проблемой остаётся задержка в получении сообщений.

Минниханов акцентировал внимание на необходимости усиленной защиты как промышленных объектов, так и гражданской инфраструктуры, подчеркнув актуальность угроз, исходящих от вражеских дронов. Также он указал на важность тесного взаимодействия с силовыми ведомствами и национальным центром по борьбе с беспилотниками. Глава региона поручил МЧС и министерству цифрового развития найти решения, чтобы сделать оповещения более оперативными и точными.

Кроме того, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в ходе заседания заявил о задаче до конца года оборудовать цифровыми домофонами не менее 70% многоквартирных домов республики. Такие устройства, по его мнению, смогут не только предупреждать об атаках дронов, но и автоматически разблокировать подъезды в случае возникновения угроз.