Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с днем космонавтики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем космонавтики. В своем обращении он подчеркнул значимость этого дня как для России, так и для всего мира.

«64 года назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. С Днем космонавтики, друзья! Космонавтика көне белән!», — сказал Рустам Минниханов.