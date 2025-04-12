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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с днем космонавтики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем космонавтики. В своем обращении он подчеркнул значимость этого дня как для России, так и для всего мира.

«64 года назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. С Днем космонавтики, друзья! Космонавтика көне белән!», — сказал Рустам Минниханов.

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