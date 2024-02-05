Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Глава Татарстана Рустам Минниханов лично посетил новую макаронную фабрику Казанского производственного комбината «Татпотребсоюза», где началось производство уже в январе этого года. Данные приводит пресс-служба главы РТ.

На современной фабрике ежедневно будет выпускаться до 5 тонн высококачественных макаронных изделий. Первую партию произведенной продукции на фабрике отправили военнослужащим СВО.

Рустам Минниханов провел осмотр всех технологических линий фабрики и внимательно изучил широкий ассортимент продукции.

Ранее, на трассе М-7 под Казанью образовалась многокилометровая пробка.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс

компания по борщевику

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

педикюр гель-лаком в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Лонгриды
8 часов назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

2 минуты назад

В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета

Новости Татарстана

27 минут назад

Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане вновь предупредили о снегопаде и сильной метели

Новости Татарстана

час назад

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей