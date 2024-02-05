Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов лично посетил новую макаронную фабрику Казанского производственного комбината «Татпотребсоюза», где началось производство уже в январе этого года. Данные приводит пресс-служба главы РТ.



На современной фабрике ежедневно будет выпускаться до 5 тонн высококачественных макаронных изделий. Первую партию произведенной продукции на фабрике отправили военнослужащим СВО.

Рустам Минниханов провел осмотр всех технологических линий фабрики и внимательно изучил широкий ассортимент продукции.

Ранее, на трассе М-7 под Казанью образовалась многокилометровая пробка.