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Рустам Минниханов поделился успехами Татарстана в области сохранения наследия

Рустам Минниханов рассказал на ПМЭФ о сохранени...

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Рустам Минниханов, президент Татарстана, принял участие в основной сессии, организованной АО «Дом.РФ», под названием «Наследие. Визионеры». Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что в Татарстане всегда придается большое значение сохранению и развитию историко-культурного наследия. Он также подчеркнул, что значительную работу в этой сфере проводит фонд «Возрождение», основанный при Первом Президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве.

Президент Татарстана напомнил, что благодаря этой работе в республике на данный момент четыре объекта внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он также рассказал, что с 2016 года в Татарстане работает Межведомственная комиссия по градостроительству в исторических поселениях. В состав комиссии входят не только представители госорганов, но и профессиональные архитекторы и специалисты по наследию.

«За время работы комиссии было рассмотрено и одобрено около 500 проектов строительства, при этом все они учитывают сохранение исторической среды и масштабы городской застройки», — отметил Минниханов.

XXVIII ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге, основные мероприятия форума проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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