Рустам Минниханов исполнил мечту юного болелщика ФК «Рубин»

Рустам Минниханов, президент Татарстана, вместе с ФК «Рубин» сделали мечту юного фаната Димы Григорьева явью. Эта чудесная история стала частью всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», согласно информации, опубликованной пресс-службой главы региона.

Дима посетил тренировочную базу ФК «Рубин», где его встретили звёзды команды — Илья Рожков, Никита Васильев и Никита Корец. Они провели для него увлекательную экскурсию, показали все уголки своей базы и поделились секретами подготовки к матчам и повседневной жизни в клубе. В финале встречи мальчику вручили памятные подарки, а также сделали совместные фотографии на память. Эта встреча навсегда останется в сердце юного болельщика!

Эта акция ещё раз подтвердила, как важно исполнять детские мечты и дарить им моменты счастья, сообщает KazanFirst.