Руководство Нижнекамской ЦРБ заставляет поддерживать главврача после ареста

Медперсонал нижнекамской больницы сообщил, что руководство учреждения требует от сотрудников публиковать слова поддержки в адрес главного врача Руслана Валеева. По словам нескольких работников, указание исходило от директора медучреждения Алексея Наполова и было отправлено через мессенджер.

В сообщении, как утверждают источники, он отметил, что в текущей ситуации необходима публичная поддержка, и попросил разместить соответствующие посты в статусах и других доступных информационных каналах.

Накануне Руслан Валеев был задержан представителями Следственного комитета по Республике Татарстан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под домашний арест сроком на два месяца.

Как уточнила прокурор Лилия Суркова, сам Валеев частично признал свою вину, пишет KazanFirst.