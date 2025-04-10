Руководство Нижнекамской ЦРБ заставляет поддерживать главврача после ареста
СК
Медперсонал нижнекамской больницы сообщил, что руководство учреждения требует от сотрудников публиковать слова поддержки в адрес главного врача Руслана Валеева. По словам нескольких работников, указание исходило от директора медучреждения Алексея Наполова и было отправлено через мессенджер.
В сообщении, как утверждают источники, он отметил, что в текущей ситуации необходима публичная поддержка, и попросил разместить соответствующие посты в статусах и других доступных информационных каналах.
Накануне Руслан Валеев был задержан представителями Следственного комитета по Республике Татарстан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под домашний арест сроком на два месяца.
Как уточнила прокурор Лилия Суркова, сам Валеев частично признал свою вину, пишет KazanFirst.
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