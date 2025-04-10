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Руководство Нижнекамской ЦРБ заставляет поддерживать главврача после ареста

Накануне Руслан Валеев был задержан представите...

СК

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Медперсонал нижнекамской больницы сообщил, что руководство учреждения требует от сотрудников публиковать слова поддержки в адрес главного врача Руслана Валеева. По словам нескольких работников, указание исходило от директора медучреждения Алексея Наполова и было отправлено через мессенджер.

В сообщении, как утверждают источники, он отметил, что в текущей ситуации необходима публичная поддержка, и попросил разместить соответствующие посты в статусах и других доступных информационных каналах.

Накануне Руслан Валеев был задержан представителями Следственного комитета по Республике Татарстан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под домашний арест сроком на два месяца.

Как уточнила прокурор Лилия Суркова, сам Валеев частично признал свою вину, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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