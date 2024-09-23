Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в махинациях на 60 млн

В Татарстане директора компании подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 60 миллионов рублей, согласно информации от пресс-службы МВД по РТ.

По сведениям, предоставленным Следственным управлением Следственного комитета по республике, с 2020 по 2022 годы глава фирмы «Форс» предоставлял недостоверные данные в налоговые отчеты относительно своих деловых отношений с 61 контрагентом. Как считают следователи, это привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организаций на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, целью которого является выяснение всех обстоятельств данного правонарушения.