«Рубин» официально объявил о переходе иранского нападающего Тахери
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Казанский «Рубин» подписал иранского форварда Касра Тахери, с которым клуб заключил контракт на три года. Об этом команда сообщила на своем официальном сайте.
17-летнему футболисту был присвоен игровой номер 11. Тахери уже записан в заявку «Рубина» для участия в высшей российской лиге.
Касрой Тахери успешно прошел просмотр в составе клуба под руководством Рашида Рахимова во время сборов в Турции. В контрольном матче против сербской команды «Напредак» (со счетом 5:2) новичок отличился забитым голом.
В ноябре прошлого года Тахери принимал участие в чемпионате мира среди команд до 17 лет. За сборную Ирана он провел 4 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
На сегодняшний день, казанская команда, после 18 игр, находится на седьмом месте таблицы РПЛ, имея на счету 28 очков. А в крайних 3-х играх в российской лиге Рубин одержал победу.