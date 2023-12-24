Рост ОРВИ привел к усилению работы казанских поликлиник

В связи с увеличением числа случаев ОРВИ и гриппа в Казани, городская администрация приняла решение о расширении работы городских поликлиник. Как сообщили в пресс-службе администрации, с целью обеспечения медицинской помощи жителям, дежурные терапевты и педиатры будут принимать пациентов до 24 часов, начиная с 25 декабря.





Также было объявлено, что вызовы врачей на дом будут приниматься только до 21:00, а обход пациентов по вызовам на дому будет осуществляться до 22:00.Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана, Владимир Жаворонков, отметил напряженную ситуацию из-за увеличения числа случаев ОРВИ. Поликлиники столицы республики работают в условиях повышенной нагрузки.