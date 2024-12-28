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Росстат впервые комплексно оценил уровень бедности в России

Росстат впервые провёл всесторонний анализ бедн...

Алиса Петрова

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Росстат впервые провёл всесторонний анализ бедности в России, представив новые данные, которые учитывают разные аспекты этой проблемы.

Исследование охватывает разнообразные показатели, включая пол, возраст и место проживания граждан, а также применяет национальные критерии оценки уровня бедности.

Согласно свежему отчёту, доля людей, живущих за чертой бедности с учётом всех этих факторов, сократилась на 1,9 процентных пункта в период с 2020 по 2022 годы. К 2022 году этот показатель составил 4,4% среди наиболее уязвимых слоёв населения.

Тем не менее, общий уровень бедности в стране всё ещё остаётся значительно выше желаемых норм. В 2020 году он составлял 12,2%, а в 2021 году немного снизился до 11,1%. К 2022 году ситуация улучшилась ещё больше: уровень бедности достиг отметки в 9%.

Сбор данных проводился в рамках ежегодного мониторинга доходов населения и участия граждан в социальных программах. Опрос охватил около 60 тысяч домохозяйств по всей России, что позволило получить детализированную картину текущей ситуации, сообщает Lenta.ru.

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