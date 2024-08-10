Россия запускает эксперимент по автономным грузовым перевозкам на М12 и ЦКАД

На автомагистралях М12 «Восток» и ЦКАД вводится экспериментальный правовой режим для автономных грузовых перевозок. Это решение было принято премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее такие перевозки были ограничены лишь трассой М11 «Нева». Теперь же планируются перспективы расширения этого опыта на новые участки дороги. В мае были озвучены намерения запустить беспилотные грузовики «КАМАЗ» на М12 и ЦКАД к 2026 году, а общее количество автономных грузовиков должно вырасти до 93 единиц.

Также в новое постановление добавлено понятие цифрового двойника трассы. Это новшество даст возможность осуществлять мониторинг дорожной ситуации в реальном времени, что в свою очередь повысит безопасность на дороге.

Эта инициатива не только улучшит эффективность грузоперевозок, но и может значительно сократить затраты, связанные с трудозатратами и практическими рисками, связанными с человеческим фактором. Ожидается, что внедрение беспилотных технологий повысит скорость и точность доставки, что в условиях стремительно развивающейся экономики станет весомым конкурентным преимуществом.

Цифровой двойник трассы будет играть ключевую роль в мониторинге и управлении дорожной ситуации. Способность отслеживать различные параметры, такие как состояние дороги, погодные условия и плотность движения, позволит быстро реагировать на любые изменения. Это улучшит безопасность не только для автономных грузовиков, но и для всех участников дорожного движения, минимизируя вероятность аварийных ситуаций.

Внедрение беспилотных грузовиков активно поддерживается государством, что позволит развивать инфраструктуру и среду для их дальнейшего экспорта. Таким образом, Россия может стать одним из лидеров в области автономных технологий в грузовом транспорте, активно внедряя передовые решения в этой сфере.