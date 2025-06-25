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Росприроднадзор требует 322 млн с татарстанского предприятия за загрязнение

Росприроднадзор требует 322 млн рублей с предпр...

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

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Росприроднадзор подал иск к ООО «Промышленная экология» из Бугульминского района, требуя взыскания 322 млн рублей за загрязнение почвы. Отходы, которые были обнаружены на складе нефтешлама, отнесли к IV классу опасности. Проверку проводили еще в 2021 году по требованию прокуратуры, и результаты показали, что загрязнение почвы вызвано опасными отходами.

Компания отказалась добровольно компенсировать ущерб, и Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд. Иск находится на рассмотрении.

ООО «Промышленная экология» является частью группы компаний «Акмаль», работающей в сфере нефтесервиса и автотранспорта. Основной деятельностью компании является сбор отходов. В 2024 году выручка компании составила 1,1 млн рублей, а чистый убыток — 4,6 млн рублей.

За 2024 год Росприроднадзор по Татарстану составил 781 протокол об административных правонарушениях, предъявив ущерб на сумму 5 млрд рублей, из которых было взыскано 162 млн. С начала 2025 года ведомство уже возбудило 619 дел, предъявив ущерб на 214 млн рублей, из которых удалось взыскать 67,7 млн рублей.

Источник: БИЗНЕС Online

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