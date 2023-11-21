Росатом хочет открыть в Татарстане центр аддитивных технологий

Компания "Русатом - аддитивные технологии" ("Русат", входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) планирует открыть центр аддитивных технологий в республике Татарстан, при этом первый этап задумки вполне может быть реализован уже в 2024 году, заявил ТАСС гендиректор "Русата" Илья Кавелашвили.

"[Глава Татарстана Рустам Минниханов] поддержал создание такого центра в Татарстане. Он сказал, что готов оказать всяческую поддержку. <...> Вопрос непростой, но есть понимание. Раис считает, что это хорошая идея, когда компетенции недешевые, сложные <...> соберутся в одном месте. В это место начнут приходить все предприятия республики", - сказал Кавелашвили.

Первый этап должен быть образовательным, по задумке, центр будет базироваться в КНИТУ-КАИ. Второй этап станет производственным, когда появятся полноценные заказчики.

