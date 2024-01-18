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РФС освободил «Рубин» от ограничения на регистрацию новых футболистов

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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов, который был наложен для регуляции ситуации с задолженностью перед защитником Максимом Ширяевым. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

На сегодняшний день казанский клуб находится на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Ранее, стало известно, что голкипер Тимур Акмурзин может перейти в казанский клуб «Рубин».

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