Температура в Татарстане резко опустится до +7 градусов

Жители Татарстана смогут с одной стороны вздохнуть с облегчением — аномальная жара уйдет уже совсем скоро, но с другой стороны так хочется продлить лето!

Синоптики республиканского Гидрометцентра обещают резкое падение температуры воздуха в республике.

Холодный фронт захватит территорию Татарстана и принесет с собой грозы, северный ветер и испорченный отдых в предстоящие выходные.

Завтра, 19 августа, в Татарстане ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем - до +29 градусов. Высока вероятность грозы.

А в воскресенье похолодает еще сильнее - ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, днем - 20-25 градусов выше нуля.

С такой же не очень приятной погоды начнется и новая трудовая неделя.