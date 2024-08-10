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Резкий рост цен на бензин в Татарстане

В Татарстане наблюдается значительный рост цен ...

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В Татарстане наблюдается значительный рост цен на бензин. За последнюю неделю стоимость 92-го и 95-го бензина увеличилась на 70 копеек, а АИ-98 подорожал на 3 рубля за три недели. Согласно данным Росстата, республика занимает второе место в стране по увеличению цен на топливо, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Цена на бензин растет в розничной сети из-за того, что закупаемое топливо обходится нам дороже. Рынок устанавливает свои условия, и мы вынуждены корректировать цены вверх. Однако даже с текущими стоимостью на бензоколонках нам сложно перекрыть затраты, которые существуют на АЗС. В настоящее время ситуация сложная, что связано с ремонтом заводов и недостаточным объемом производства, не соответствующим спросу», — пояснил Ирек Сулейманов, президент ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана.

Эксперты подчеркивают, что на рост цен также влияет общая ситуация на мировых рынках топлива, а нестабильность курса рубля дополнительно усугубляет проблемы. В результате, многие автовладельцы в Татарстане уже начали сокращать свои поездки и искать альтернативные способы передвижения, что в свою очередь негативно сказывается на спросе на бензин.

Власти Татарстана усиливают контроль над ценами на топливо и рассматривают возможности для поддержки автозаправочных станций, чтобы минимизировать влияние колебаний мировых цен на местных потребителей. Однако, как отмечают аналитики, без стабилизации ситуации на международной арене и улучшения условий для переработки нефти в стране, полноценная поддержка может оказаться временной.

Местные жители становятся более внимательными к своим расходам, и вероятно, что с учетом текущих тенденций, рынок автомобильного топлива в Татарстане переживет новые изменения. Прогнозы специалистов указывают на возможное сохранение повышенных цен на бензин в ближайшие месяцы, что потребует адаптации от всех участников рынка.

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