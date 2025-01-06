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Республика Татарстан экспортировала сельхозпродукции на 430,9 млн долларов

Экспорт товаров, сертифицированных как «Халяль»...

pixabay.com

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На 22 декабря агропромышленный сектор Татарстана достиг экспортного объема в 430,9 миллиона долларов. Этот результат был достигнут благодаря работе 258 компаний, которые поставляют свою продукцию в 56 государств по всему миру.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Татарстана, большую часть экспорта составляет масложировая продукция. К ведущим заводам в этой области относятся «Казанский жировой комбинат» и «Эссен продакшн».

Экспорт товаров, сертифицированных как «Халяль», вырос до 14 млн долларов, что практически в 2 раза превышает результаты 2022 года. Больше 20 организаций занимаются такими поставками, а основными рынками сбыта стали страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

Помимо этого, Минсельхоз Татарстана сообщило о текущих переговорах по экспорту своей продукции с такими странами, как Оман, Малайзия, Иордания и Бахрейн.

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