Республика Татарстан экспортировала сельхозпродукции на 430,9 млн долларов

На 22 декабря агропромышленный сектор Татарстана достиг экспортного объема в 430,9 миллиона долларов. Этот результат был достигнут благодаря работе 258 компаний, которые поставляют свою продукцию в 56 государств по всему миру.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Татарстана, большую часть экспорта составляет масложировая продукция. К ведущим заводам в этой области относятся «Казанский жировой комбинат» и «Эссен продакшн».

Экспорт товаров, сертифицированных как «Халяль», вырос до 14 млн долларов, что практически в 2 раза превышает результаты 2022 года. Больше 20 организаций занимаются такими поставками, а основными рынками сбыта стали страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

Помимо этого, Минсельхоз Татарстана сообщило о текущих переговорах по экспорту своей продукции с такими странами, как Оман, Малайзия, Иордания и Бахрейн.