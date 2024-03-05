Ремонт проезда от «КазанЭкспо» до аэропорта обойдется почти в 50 млн рублей

В Татарстане запланирован капитальный ремонт проезда от международного выставочного комплекса «Казань Экспо» до аэропорта «Казань» в Лаишевском районе. Для этого выделен бюджет в 47,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.



Согласно проектной документации, длина нового проезда составит 110 метров. Он будет проходить под железнодорожным мостом и подключится к разворотной петле перед зданием второго терминала.





Перед проведением строительных работ победитель аукциона обязан защитить и перестроить коммуникации и сети. Все подключения должны быть выполнены подземным способом, что потребует копки траншей и закупки труб.После уложения асфальта подрядчик установит шлагбаумы и ворота. Также на территории планируется создание газонов и установка систем автополива.Главным заказчиком работ является ГБУ «Дирекция финансирования ПДР», который ожидает полное выполнение технического задания до 22 октября 2024 года.