Ремонт общежития КФУ после пожара обойдется в полмиллиарда рублей
Казанский федеральный университет выделит не менее 508 млн рублей на восстановление общежития №4 по адресу Красная Позиция, 6 после пожара, случившегося осенью прошлого года. Информация об этом была размещена на официальном сайте общероссийской системы электронной торговли.
На прошлой неделе университет объявил новый тендер для подбора исполнителя по слаботочным системам, водоснабжению, водоотведению, отоплению, вентиляции, а также другим инженерным системам. Важным аспектом проекта является обеспечение доступа для инвалидов внутри здания.