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· Артем Акчурин

Ремонт общежития КФУ после пожара обойдется в полмиллиарда рублей

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Казанский федеральный университет выделит не менее 508 млн рублей на восстановление общежития №4 по адресу Красная Позиция, 6 после пожара, случившегося осенью прошлого года. Информация об этом была размещена на официальном сайте общероссийской системы электронной торговли.

Проведение ремонтных работ будет осуществлено в два этапа. Первый тендер был объявлен через 10 дней после возгорания, а именно 20 октября. Единственным исполнителем стало ООО "РСС Инжиниринг", которому были поручены работы по демонтажу, сооружению конструкций, общестроительным работам, системам водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и освещения.

На прошлой неделе университет объявил новый тендер для подбора исполнителя по слаботочным системам, водоснабжению, водоотведению, отоплению, вентиляции, а также другим инженерным системам. Важным аспектом проекта является обеспечение доступа для инвалидов внутри здания.

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