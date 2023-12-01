Ректор казанского вуза не признается в мошенничестве

Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко сегодня выступил с последним заявлением, для своего оправдания в Вахитовском районном суде. Об этом делится редакция «БИЗНЕС Online».

Планируется, что приговор по уголовному делу экс-руководителя вуза будет объявлен 19 декабря, сообщает корреспондент «Реального времени».

На данный момент Юшко отрицает все обвинения в свою сторону.

Юшко обвиняется в мошенничестве. В первом эпизоде говорится, что он нелегально занимал должность заведующего кафедрой. Во втором – он обвиняется в 10 кратной переплате за семинары, проводившиеся фирмой, которой аффилировал обвиняемый.



Стоит отметить, что ранее в сторону обвиняемого, гособвинителем Еленой Петровой запрашивалось 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, включая штраф размером 700 тысяч рублей.