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Ректор казанского вуза не признается в мошенничестве

Ректор казанского вуза не признается в мошенничестве

«БИЗНЕС Online»

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Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко сегодня выступил с последним заявлением, для своего оправдания в Вахитовском районном суде. Об этом делится редакция «БИЗНЕС Online».

Планируется, что приговор по уголовному делу экс-руководителя вуза будет объявлен 19 декабря, сообщает корреспондент «Реального времени».

На данный момент Юшко отрицает все обвинения в свою сторону.

Юшко обвиняется в мошенничестве. В первом эпизоде говорится, что он нелегально занимал должность заведующего кафедрой. Во втором – он обвиняется в 10 кратной переплате за семинары, проводившиеся фирмой, которой аффилировал обвиняемый.

Стоит отметить, что ранее в сторону обвиняемого, гособвинителем Еленой Петровой запрашивалось 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, включая штраф размером 700 тысяч рублей.

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