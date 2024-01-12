Рашид Рахимов рассказал, как воспринимал слухи об увольнении из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился, как он справляется с негативом и слухами о своем вероятном увольнении из клуба. Тренер сказал, что к новостям такого рода он уже привык.

Рахимов заявил, что от руководства «Рубина» он ничего подобного не слышал. Однако, он знает о нескольких людях, которые хотели, чтобы он ушел.

Отметим, что первую половину текущего сезона «Рубин» завершил на седьмой позиции турнирной таблицы, набрав 28 очков.